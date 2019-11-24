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Капитан Шахтера пропустит матч с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

18:07, 24 ноября 2019
Футбол
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Тайсон не попал в заявку на матч / фото: ФК Шахтер

Лидеры донецкого "Шахтера" Тайсон и Марлос не полетят в Англию на матч против "Манчестер Сити" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Марлос не попал в заявку, так как отбывает дисквалификацию после удаления в поединке с загребским "Динамо". Причины отсутствия Тайсона не уточняются.

Всего в списке 20 игроков, которых Луиш Каштру возьмет на поединок.

Прошлую игру команды провели в первом туре - тогда в Харькове "Шахтер" потерпел поражение со счетом 0:3.  

После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков. "Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Шахтера" поддержали Тайсона после расистского скандала.

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Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов#Манчестер Сити#Тайсон