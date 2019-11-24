Форвард сборной Украины Яремчук забил 19-й гол за бельгийский клуб в текущем сезоне

Команда украинца была очень близка к победе.

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за "Гент" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Читайте такжеФорвард сборной Украины Яремчук забил очередной гол в Бельгии

Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе и на 13-й минуте ударом низом замкнул прострел Джонатана Дэвида с левого фланга.

Однако удержать победу "Генту" не удалось. На третьей добавленной минуте соперник сумел сравнять счет и спасти ничью - 1:1. Весь матч в составе "Гента" на поле провел еще один украинец Игорь Пластун.

Стоит отметить, что в прошлом туре команда Яремчука с украинцами в составе также встречалась с "Антверпеном" и соперник одержал победу со счетом 3:2. В том поединке также отличился Яремчук.

На счету Яремчука теперь 9 голов в 14 матчах чемпионата Бельгии в текущем сезоне. Во всех турнирах за "Гент" украинец забил 19 голов в 27 играх этого сезона.

Как сообщал УНИАН, Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020.