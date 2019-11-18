Отбор на Евро-2020: кто стал лучшим бомбардиром сборной Украины

Украинская сборная в восьми матчах квалификации забила семнадцать голов.

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в квалификации на чемпионат Европы-2020.

В отборе на Евро-2020 Яремчук провел семь матчей, в которых забил 4 гола. Нападающий по разу забивал в обоих матчах против Сербии, а также по голу в ворота сборных Люксембурга и Португалии.

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Он опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова и хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, у которых по 3 гола.

Два мяча в отборе забил Евгений Коноплянка. По одному голу в свой актив записали Александр Зинченко, Марлос, Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Еще один мяч сборная Украины провела благодаря автоголу соперника.

Лучшим ассистентом сборной в квалификации стал Малиновский, на счету которого 3 результативные передачи. На втором месте - Александр Караваев (2 ассиста).

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" стал лучшим в сборной Украины в матче против Сербии.