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Отбор на Евро-2020: кто стал лучшим бомбардиром сборной Украины

10:54, 18 ноября 2019
Футбол
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Роман Яремчук / REUTERS

В отборе на Евро-2020 Яремчук провел семь матчей, в которых забил 4 гола. Нападающий по разу забивал в обоих матчах против Сербии, а также по голу в ворота сборных Люксембурга и Португалии.

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Он опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова и хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, у которых по 3 гола.

Два мяча в отборе забил Евгений Коноплянка. По одному голу в свой актив записали Александр Зинченко, Марлос, Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Еще один мяч сборная Украины провела благодаря автоголу соперника.

Лучшим ассистентом сборной в квалификации стал Малиновский, на счету которого 3 результативные передачи. На втором месте - Александр Караваев (2 ассиста).

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" стал лучшим в сборной Украины в матче против Сербии.

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Теги: #Роман Яремчук