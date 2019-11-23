Манчестер Сити - Челси - 2:1: онлайн и видео голов матча АПЛ

Английские топ-клубы в 13-м туре встречались на "Этихад Стэдиум".

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги в Манчестере прошел матч между "Манчестер Сити" и "Челси".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

АПЛ, 13-й тур

Манчестер Сити - Челси - 2:1

Голы: де Брюйне, 29, Марез, 37 - Канте, 21

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Родри (Гюндоган, 52), Давид Сильва (Фоден, 67), Стерлинг, де Брюйне, Марез, Агуэро (Жезус, 76)

Челси: Аррисабалага, Эмерсон (Джеймс, 59), Зума, Томори, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич, Пулишич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74)

Видео голов

0:1

1:1 1:1

2:1

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! "Манчестер Сити" выиграл со счетом 2:1.

90+4 - Отменен гол "Ман Сити" из-за VAR. Стерлинг подкараулил скидку от партнера и пробил почти с линии штрафной, но был на одной линии с защитником. Арбитры посчитали, что был офсайд. Очень спорное решение.

90+3 - Маунт! Классно пробил со штрафного, но мяч пролетел рядом с крестовиной.

90+1 - Желтая карточка для Гюндогана.

90 - Четыре минуты добавлено. Сможет ли "Челси" отыграться?

84 - Канте подставился под вынос Эдерсона - мяч улетел за лицевую. А мог ведь и в створ полететь.

80 - Виллиан первым касанием поднял мяч, а вторым пробил насилу - выше ворот.

76 - У "Ман Сити" Жезус поменял захромавшего Агуэро.

74 - Двойная замена у "Челси". Батшуайи вышел вместо Абрахама, а Маунт поменял Жоржиньо.

72 - "Ман Сити" перехватил мяч, Фоден протащил его к штрафной и бил на исполнение - Кепа на месте.

68 - Виллиан на силу пробивал в дальний - неточно.

67 - Давид Сильва получил повреждение. Фоден его поменял.

65 - Вновь опасно у ворот "Челси". Но удар Фернандиньо заблокирован, а на удар Мареза среагировал Кепа.

62 - В довольно быстром темпе идет игра. Есть ощущение, что голы еще будут.

61 - Желтая карточка. Жоржиньо предупрежден.

59 - Вместо Эмерсона вышел Джеймс.

56 - Опасно! Здорово разыграли угловой "горожане", Канселу простреливал на дальнюю, но Аспиликуэта успел выбить мяч.

55 - Резкий и опасный удар от де Брюйне с острого угла - Аррисабалага коснулся мяча и перевел его на угловой.

54 - Аспиликуэта сделал пас в центр штрафной под удар Канте, француз замыкал, но Фернандиньо подставил ногу, и мяч полетел на угловой.

52 - Замена у "Ман Сити". Вместо Родри вышел Гюндоган.

49 - Марез сместился в центр вдоль штрафной и пробил - мяч пролетел примерно в метре от штанги.

46 - Матч продолжается! Начался второй тайм.

45+2 - Первый тайм завершен! 2:1.

43 - Перекладина! На ровном месте возник момент у ворот "Челси". Потеря "синих" привела к тому, что Агуэро мог забивать, но аргентинец пробил в каркас ворот.

40 - Агуэро упал в чужой штрафной. Видеоассистенты подсказали рефери, что пенальти не было.

37 - ГОООООЛ! "Ман Сити" забивает второй мяч - 2:1! Марез сместился от правого края, пройдя Эмерсона, и точно пробил в дальний.

36 - Удар из-за пределов штрафной от де Брюйне - где-то на метр выше цели пролетел мяч.

32 - Агуэро при активном сопротивлении Зума все же сумел развернуться и пробить, но мяч, зацепив ногу защитника, замедлился и оказался в руках у Кепы.

29 - ГОООООЛ! "Ман Сити" сравнивает счет - 1:1! Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от ноги Зума влетел в сетку.

26 - "Ман Сити" пока не может прийти в себя и ответить чем-то по-настоящему опасным.

21 - ГОООООЛ! "Челси" выходит вперед! Ковачич забросил на Канте, тот ворвался в штрафную и в борьбе с защитником сумел пробить вышедшего из ворот Эдерсона!

19 - Эдерсон забирает мяч в руки после не самого сложного удара Эмерсона с острого угла.

17 - Два экс-игрока "Шахтера" на поле. Фернандиньо играет в центре обороны.

15 - Опасно! "Синие" заработали первый в матче угловой, дважды игроки "Сити" не позволили соперникам пробить, но мяч отскочил к Томори, который едва не вонзил его в угол ворот - рядом со штангой.

11 - Канте отпасовал на Абрахама, тот из-за пределов штрафной пытался перебросить немного вышедшего из ворот Эдерсона, но не попал в створ.

8 - "Челси" отвечает своим голевым моментом! Контратаку провели "синие", Виллиан пытался направить мяч в дальний угол, но точность немного подвела бразильца.

4 - А вот и первый момент! Осторожно начали команды матч, но "Ман Сити" взорвал тишину, создав реальный шанс у ворот соперника. Де Брюйне завершал атаку "горожан" - мяч прокатился рядом с дальней штангой.

1 - Матч начался!

Команды уже вышли на поле, матч вот-вот начнется.

Н'Голо Канте проведет свой 150-й матч в футболке "Челси".

Команды уже на стадионе.

Официальный аккаунт "Челси" в Twitter перед игрой вспомнил лучшие голы команды в противостояниях с "Ман Сити".

Предыдущая встреча "Сити" и "Челси" на "Этихад Стэдиум" завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0.

Фото с предматчевых тренировок команд

На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице АПЛ. У "Челси" в активе 26 очков и третья позиция, у "Ман Сити" - 25 очков и четвертая строчка.

Победная серия команды Фрэнка Лэмпарда в чемпионате насчитывает уже шесть матчей. В то же время подопечные Пепа Гвардиолы после трех побед кряду в прошлом туре уступили "Ливерпулю".

Букмекеры считают "Ман Сити" фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу хозяев в этом матче - 1,45, на ничью - 5,00, а на победу "Челси" - 6,70.