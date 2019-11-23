Манчестер Сити - Челси - 2:1: онлайн и видео голов матча АПЛ
В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги в Манчестере прошел матч между "Манчестер Сити" и "Челси".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".
АПЛ, 13-й тур
Манчестер Сити - Челси - 2:1
Голы: де Брюйне, 29, Марез, 37 - Канте, 21
Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Родри (Гюндоган, 52), Давид Сильва (Фоден, 67), Стерлинг, де Брюйне, Марез, Агуэро (Жезус, 76)
Челси: Аррисабалага, Эмерсон (Джеймс, 59), Зума, Томори, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич, Пулишич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74)
Видео голов
0:1
2:1
Онлайн-трансляция матча
90+5 - Финальный свисток! "Манчестер Сити" выиграл со счетом 2:1.
90+4 - Отменен гол "Ман Сити" из-за VAR. Стерлинг подкараулил скидку от партнера и пробил почти с линии штрафной, но был на одной линии с защитником. Арбитры посчитали, что был офсайд. Очень спорное решение.
90+3 - Маунт! Классно пробил со штрафного, но мяч пролетел рядом с крестовиной.
90+1 - Желтая карточка для Гюндогана.
90 - Четыре минуты добавлено. Сможет ли "Челси" отыграться?
84 - Канте подставился под вынос Эдерсона - мяч улетел за лицевую. А мог ведь и в створ полететь.
80 - Виллиан первым касанием поднял мяч, а вторым пробил насилу - выше ворот.
76 - У "Ман Сити" Жезус поменял захромавшего Агуэро.
74 - Двойная замена у "Челси". Батшуайи вышел вместо Абрахама, а Маунт поменял Жоржиньо.
72 - "Ман Сити" перехватил мяч, Фоден протащил его к штрафной и бил на исполнение - Кепа на месте.
68 - Виллиан на силу пробивал в дальний - неточно.
67 - Давид Сильва получил повреждение. Фоден его поменял.
65 - Вновь опасно у ворот "Челси". Но удар Фернандиньо заблокирован, а на удар Мареза среагировал Кепа.
62 - В довольно быстром темпе идет игра. Есть ощущение, что голы еще будут.
61 - Желтая карточка. Жоржиньо предупрежден.
59 - Вместо Эмерсона вышел Джеймс.
56 - Опасно! Здорово разыграли угловой "горожане", Канселу простреливал на дальнюю, но Аспиликуэта успел выбить мяч.
55 - Резкий и опасный удар от де Брюйне с острого угла - Аррисабалага коснулся мяча и перевел его на угловой.
54 - Аспиликуэта сделал пас в центр штрафной под удар Канте, француз замыкал, но Фернандиньо подставил ногу, и мяч полетел на угловой.
52 - Замена у "Ман Сити". Вместо Родри вышел Гюндоган.
49 - Марез сместился в центр вдоль штрафной и пробил - мяч пролетел примерно в метре от штанги.
46 - Матч продолжается! Начался второй тайм.
45+2 - Первый тайм завершен! 2:1.
43 - Перекладина! На ровном месте возник момент у ворот "Челси". Потеря "синих" привела к тому, что Агуэро мог забивать, но аргентинец пробил в каркас ворот.
40 - Агуэро упал в чужой штрафной. Видеоассистенты подсказали рефери, что пенальти не было.
37 - ГОООООЛ! "Ман Сити" забивает второй мяч - 2:1! Марез сместился от правого края, пройдя Эмерсона, и точно пробил в дальний.
36 - Удар из-за пределов штрафной от де Брюйне - где-то на метр выше цели пролетел мяч.
32 - Агуэро при активном сопротивлении Зума все же сумел развернуться и пробить, но мяч, зацепив ногу защитника, замедлился и оказался в руках у Кепы.
29 - ГОООООЛ! "Ман Сити" сравнивает счет - 1:1! Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от ноги Зума влетел в сетку.
26 - "Ман Сити" пока не может прийти в себя и ответить чем-то по-настоящему опасным.
21 - ГОООООЛ! "Челси" выходит вперед! Ковачич забросил на Канте, тот ворвался в штрафную и в борьбе с защитником сумел пробить вышедшего из ворот Эдерсона!
19 - Эдерсон забирает мяч в руки после не самого сложного удара Эмерсона с острого угла.
17 - Два экс-игрока "Шахтера" на поле. Фернандиньо играет в центре обороны.
15 - Опасно! "Синие" заработали первый в матче угловой, дважды игроки "Сити" не позволили соперникам пробить, но мяч отскочил к Томори, который едва не вонзил его в угол ворот - рядом со штангой.
11 - Канте отпасовал на Абрахама, тот из-за пределов штрафной пытался перебросить немного вышедшего из ворот Эдерсона, но не попал в створ.
8 - "Челси" отвечает своим голевым моментом! Контратаку провели "синие", Виллиан пытался направить мяч в дальний угол, но точность немного подвела бразильца.
4 - А вот и первый момент! Осторожно начали команды матч, но "Ман Сити" взорвал тишину, создав реальный шанс у ворот соперника. Де Брюйне завершал атаку "горожан" - мяч прокатился рядом с дальней штангой.
1 - Матч начался!
Команды уже вышли на поле, матч вот-вот начнется.
Н'Голо Канте проведет свой 150-й матч в футболке "Челси".
Today, @nglkante will make his 150th appearance for the Blues! 👏#MCICHEpic.twitter.com/TFSzKVxS5h— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 ноября 2019 г.
Команды уже на стадионе.
Lead off the bus by @debruynekev!— Manchester City (@ManCity) 23 ноября 2019 г.
Come on, City! 🙌
🔵 #MCICHE#ManCitypic.twitter.com/wjSuFe70xs
Chelsea are here! 🔵#MCICHEpic.twitter.com/XEtS4kNxj0— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 ноября 2019 г.
Официальный аккаунт "Челси" в Twitter перед игрой вспомнил лучшие голы команды в противостояниях с "Ман Сити".
One more sleep. Bring on #MCICHE! 🙌 pic.twitter.com/sfRj4ksByt— Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 ноября 2019 г.
Предыдущая встреча "Сити" и "Челси" на "Этихад Стэдиум" завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@sterling7 4'@aguerosergiokun 13'@aguerosergiokun 19'@IlkayGuendogan 25'@aguerosergiokun 56' (P)@sterling7 80'— Manchester City (@ManCity) 22 ноября 2019 г.
The Last Time we faced Chelsea at the Etihad...
🔵 #ManCitypic.twitter.com/4qXkKeHNy1
Фото с предматчевых тренировок команд
На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице АПЛ. У "Челси" в активе 26 очков и третья позиция, у "Ман Сити" - 25 очков и четвертая строчка.
Победная серия команды Фрэнка Лэмпарда в чемпионате насчитывает уже шесть матчей. В то же время подопечные Пепа Гвардиолы после трех побед кряду в прошлом туре уступили "Ливерпулю".
Букмекеры считают "Ман Сити" фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу хозяев в этом матче - 1,45, на ничью - 5,00, а на победу "Челси" - 6,70.