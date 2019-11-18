цей матеріал доступний українською

Футболист Динамо стал лучшим в сборной Украины в матче с Сербией

09:36, 18 ноября 2019
Футбол
262 0
Виктор Цыганков / REUTERS

Об этом сообщают данные компании спортивной аналитики InStat.

Читайте такжеПятов стал рекордсменом сборной Украины

Рейтинг эффективности Цыганкова по итогам матча против Сербии - 310 баллов. Полузащитник опередил защитника "Шахтера" Сергея Кривцова (282), а также еще одного хавбека "Динамо" Сергея Сидорчука (280).

Напомним, в матче против Сербии Цыганков записал на свой счет голевую передачу. 

Матч Сербия - Украина завершился вничью - 2:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче против Сербии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Виктор Цыганков#Евро-2020 квалификация