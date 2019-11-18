Футболист Динамо стал лучшим в сборной Украины в матче с Сербией

Виктор Цыганков стал самым эффективным в составе украинской сборной.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком сборной Украины в матче квалификации Евро-2020 против сборной Сербии.

Об этом сообщают данные компании спортивной аналитики InStat.

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Рейтинг эффективности Цыганкова по итогам матча против Сербии - 310 баллов. Полузащитник опередил защитника "Шахтера" Сергея Кривцова (282), а также еще одного хавбека "Динамо" Сергея Сидорчука (280).

Напомним, в матче против Сербии Цыганков записал на свой счет голевую передачу.

Матч Сербия - Украина завершился вничью - 2:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче против Сербии.