Футболист Динамо стал лучшим в сборной Украины в матче с Сербией
09:36, 18 ноября 2019Футбол
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Виктор Цыганков стал самым эффективным в составе украинской сборной.
Виктор Цыганков / REUTERS
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком сборной Украины в матче квалификации Евро-2020 против сборной Сербии.
Об этом сообщают данные компании спортивной аналитики InStat.
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Рейтинг эффективности Цыганкова по итогам матча против Сербии - 310 баллов. Полузащитник опередил защитника "Шахтера" Сергея Кривцова (282), а также еще одного хавбека "Динамо" Сергея Сидорчука (280).
Напомним, в матче против Сербии Цыганков записал на свой счет голевую передачу.
Матч Сербия - Украина завершился вничью - 2:2.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче против Сербии.
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