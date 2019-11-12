Украинский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана (фото)
16:44, 12 ноября 2019Футбол
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Нападающий получил специальную награду.
Эсеола забил 19 голов за сезон / фото: ФК Кайрат
Украинский форвард Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
В составе "Кайрата" 28-летний футболист провел 27 поединков, в которых забил 19 мячей.
От организаторов турнира Эсеола получил специальную награду, о чем сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Стоит отметить, что "Кайрат" занял второе место в чемпионате, отстав на одно очко от "Астаны", которую тренирует Роман Григорчук.
Эсеола в прошлом выступал за казахстанский "Акжайык", а также ряд клубов УПЛ и на любительском уровне в Италии.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский нападающий Зозуля признан лучшим игроком "Альбасете" в октябре.
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