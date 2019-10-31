Украинский нападающий Зозуля признан лучшим игроком Альбасете в октябре (фото)

Форварда также отметил главный тренер.

Украинский форвард Роман Зозуля признан лучшим футболистом испанского "Альбасете".

Итоги голосования болельщиков подвел портал Fútbol Mahou.

29-летний украинец в октябре записал на свой счет два гола. Оба забитых мяча оказались победными для "Альбасете". Всего на счету Зозули 3 гола и 1 ассист в 12 матчах Сегунды текущего сезона.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @AlbaceteBPSAD en el mes de octubre es... ¡Zozulia! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos⚽️👏 pic.twitter.com/yAlQv7gNl8 — Fútbol Mahou (@futbolmahou) 31 октября 2019 г.

В комментарии пресс-службе клуба успехи футболиста отметил главный тренер Луис Мигель Рамис:

"Роман является лучшим нападающим, которого я тренировал в своей карьере. У меня среди подопечных были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но Зозуля является самым совершенным из них", - признался наставник "Альбасете".

В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Испании "Альбасете" идет пятым, набрав 22 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что полузащитник сборной Украины Шахов отметился первым результативным действием в Италии.