"Двоякие ощущения": тренер Шахтера остался расстроен ничьей в Загребе

Португальский тренер считает, что "горняки" могли победить.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от ничейного матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Специалист дал комментарий телеканалу "Футбол 1".

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"Сложный матч. Двоякие ощущения. Ощущаю расстройство, ведь у нас была возможность победить. Игра была под нашим контролем. У нашей команды была большая душа, которая позволила добраться до желаемого результата. Дали нужную энергию игроки, вышедшие на замену.

Не тот результат, который хотели. Могли победить. Был момент у Матвиенко при счете 1:1. Потом при замене удалили Марлоса, потом травма Степаненко. Но футбол такой, этим он привлекает миллионы людей", - заявил Каштру.

Тренер "горняков" отметил, что специально рисковал, когда команда уступала в счете:

"Ничего не проиграно и не выиграно. В конце нужно было убрать центрального защитника и выпускать нападающего, ведь мы бы вылетели из Лиги чемпионов. Верили в эту замену. Тете хорош в прострелах, смещениях. Маркос Антонио вышел из-за травмы Степаненко.

Все эти замены были в надежде на хороший результат. У игроков было это желание и энергия. Мы добились результата".

Cледующий поединок "Шахтер" проведет 26 ноября против "Манчестер Сити" на выезде, а хорваты отправятся в гости к "Аталанте".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" провели очередные матчи в Юношеской лиге УЕФА.