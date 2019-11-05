Бразильский клуб хочет досрочно прекратить аренду полузащитника киевского Динамо

"Сантос" не намерен тратить деньги на зарплату Дерлису Гонсалесу.

Бразильский "Сантос" намерен вернуть киевскому "Динамо" Дерлиса Гонсалеса с досрочным расторжением договора аренды.

Читайте такжеКопенгаген - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Об этом сообщает Pelé Eterno.

По информации издания, бразильский клуб отправил "Динамо" письмо с просьбой завершить аренду игрока уже в январе. В таком случае "Сантос" сэкономит на зарплате парагвайца, так как его аренда рассчитана до лета следующего года.

25-летний вингер в этом году забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 45 матчах за клуб и сборную, но в последние месяцы потерял свою лучшую форму.

Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" в 2015-м году, после чего стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка в 2016-м.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" разгромило "Львов" в УПЛ.