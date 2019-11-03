УПЛ: Динамо с удалением разгромило Львов (видео)

Киевляне вернулись на вторую строчку в турнирной таблице.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Львов". Хозяева поля одержали уверенную победу.

"Динамо" удалось выйти вперед уже на 11-й минуте - Николай Шапаренко головой замкнул навес Виталия Миколенко. В середине тайма Виктор Цыганков с пенальти удвоил преимущество киевлян.

Еще через пять минут "Динамо" осталось в меньшинстве - вторую желтую карточку заработал Сергей Сидорчук.

Читайте такжеДинамо - Львов: видеобзор матча УПЛ

Однако даже вдесятером хозяева отличились еще дважды. Под конец встречи Артем Беседин успешно сыграл на добивании, а Денис Попов поставил точку в игре, отличившись во втором матче подряд.

"Динамо" набрало 27 очков и вернулось на второе место в таблице УПЛ. У "Львова" - 8 очков и последняя позиция.

"Динамо" - "Львов" - 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46)

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков, Сабино, Приймак, Мартан, Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Удаление: Сидорчук, 35

Видео голов

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Александрия" обыграла "Мариуполь".