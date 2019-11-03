УПЛ: Динамо с удалением разгромило Львов (видео)
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Львов". Хозяева поля одержали уверенную победу.
"Динамо" удалось выйти вперед уже на 11-й минуте - Николай Шапаренко головой замкнул навес Виталия Миколенко. В середине тайма Виктор Цыганков с пенальти удвоил преимущество киевлян.
Еще через пять минут "Динамо" осталось в меньшинстве - вторую желтую карточку заработал Сергей Сидорчук.
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Однако даже вдесятером хозяева отличились еще дважды. Под конец встречи Артем Беседин успешно сыграл на добивании, а Денис Попов поставил точку в игре, отличившись во втором матче подряд.
"Динамо" набрало 27 очков и вернулось на второе место в таблице УПЛ. У "Львова" - 8 очков и последняя позиция.
"Динамо" - "Львов" - 4:0
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46)
"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков, Сабино, Приймак, Мартан, Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко
Удаление: Сидорчук, 35
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УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Александрия" обыграла "Мариуполь".