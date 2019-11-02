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Падение продолжается: Манчестер Юнайтед выдал худший старт сезона за 33 года

21:52, 02 ноября 2019
Футбол
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Команда Сульшера проиграла на выезде / REUTERS

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Единственный гол хозяева забили в добавленное время первого тайма.

Манкунианцы набрали 13 очков и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Как сообщает Twitter OptaJoe, это худший результат в истории клуба за последние 33 года.

В сезоне 1986/87 у "Ман Юнайтед" после 11 туров было 11 пунктов, а в следующие годы команда выступала лучше, чем в текущем розыгрыше чемпионата.

Стоит отметить, что команду Сульшера от зоны вылета отделяют всего пять очков. Следующий поединок в АПЛ манкунианцы проведут дома против "Брайтона".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" уступила "Леванте" на выезде.

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Теги: #футбол#Манчестер Юнайтед