Три гола за десять минут: Барселона уступила Леванте в чемпионате Испании (фото)

Каталонцы провалились во втором тайме.

В 12-м туре испанской Примеры "Леванте" принимал "Барселону".

Каталонцы потерпели поражение на выезде со счетом 1:3.

Все начиналось неплохо для гостей, которые активнее шли вперед и добились своего на 36-й минуте: Мирамон сфолил на Семеду, а арбитр назначил пенальти в ворота "Леванте" - наказание реализовал Месси. До перерыва аргентинец мог оформить дубль, но мяч из ворот вынес тот же Мирамон.

Во втором тайме случилась десятиминутка, во время которой "Леванте" сумел перевернуть игру. На 60-й минуте Кампанья расстрелял ворота тер Штегена и сравнял счет. Спустя три минуты Майораль воспользовался пасом из глубины и отправил мяч в угол ворот "Барселоны" - 2:1. Точку на 68-й минуте поставил Радоя, который сыграл на подборе после подачи со штрафного.

"Леванте" - "Барселона" - 3:1

Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (с пенальти)

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Барди (Рочина, 62), Моралес (Вукчевич, 82), Майораль

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67), Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн

Предупреждения: Барди - Артур, Гризманн, Пике, Лангле, Роберто, Фати

У "Барселоны" в активе осталось 22 очка и первое место в турнирной таблице Примеры, однако отставание "Реала" составляет всего один пункт и у мадридцев есть игра в запасе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси опередил Роналду по количеству голов на клубном уровне.