Абсолютным большинством голосов: Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в октябре
15:27, 02 ноября 2019Футбол
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Украинец опередил преследователя с огромным отрывом.
Малиновский забил первый гол за итальянский клуб / фото: twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам октября.
Украинец вышел в финал голосования с нападающим Луисом Муриэлем и победил - Руслана поддержали 90% болельщиков.
🥇 Man of the Month Ottobre by #ItalianOptic— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 1 ноября 2019 г.
🏆 La Finale#GoAtalantaGo ⚫️🔵
В октябре Малиновский провел пять матчей за итальянский клуб и забил один гол, когда реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
Это был первый забитый мяч украинца за команду после трансфера из бельгийского "Генка".
УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко огласил состав сборной Украины на ноябрьские матчи.
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