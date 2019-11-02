Абсолютным большинством голосов: Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в октябре

Украинец опередил преследователя с огромным отрывом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам октября.

Украинец вышел в финал голосования с нападающим Луисом Муриэлем и победил - Руслана поддержали 90% болельщиков.

В октябре Малиновский провел пять матчей за итальянский клуб и забил один гол, когда реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Это был первый забитый мяч украинца за команду после трансфера из бельгийского "Генка".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко огласил состав сборной Украины на ноябрьские матчи.