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Абсолютным большинством голосов: Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в октябре

15:27, 02 ноября 2019
Футбол
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Украинец вышел в финал голосования с нападающим Луисом Муриэлем и победил - Руслана поддержали 90% болельщиков.

В октябре Малиновский провел пять матчей за итальянский клуб и забил один гол, когда реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. 

Это был первый забитый мяч украинца за команду после трансфера из бельгийского "Генка".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко огласил состав сборной Украины на ноябрьские матчи.

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Теги: #футбол#Руслан Малиновский#Аталанта