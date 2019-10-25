Шевченко огласил состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Вызов в главную команду страны получили 25 футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны на ближайшие матчи команды.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Вызов в сборную получили 25 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Сбор команды начнется 11 ноября в Киеве.

14 ноября в Запорожье сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины приблизилась к топ-20 рейтинга ФИФА.