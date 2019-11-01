Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на ближайшие матчи

Вызов в команду получили двое представителей зарубежных клубов.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил состав команды на ближайшие два матча - против Дании и Азербайджана.

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Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - "Динамо"), Олег Билык ("Александрия")

Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба - "Александрия"), Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба - "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания), Роман Вантух ("Олимпик")

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - "Динамо"), Богдан Леднев ("Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все - "Мариуполь"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Сергей Булеца ("Днепр-1")

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря")

Матч против датчан в рамках отбора на Евро-2021 пройдет 15 ноября во Львове. 19-го в Баку состоится второй матч против Азербайджана, который будет товарищеским.

После трех матчей сборная Украины набрала 3 очка и занимает четвертое место в своей группе.

Как сообщал УНИАН, в третьем туре Украина с крупным счетом уступила Румынии.