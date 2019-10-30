Медали, сборная и семья: журналисты побывали в гостях у футболиста Динамо (видео)

Александр Караваев рассказал о своей карьере и познакомил с родителями.

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал о своей семье, карьере и выступлениях за национальную команду.

В гостях у игрока побывали журналисты FootBoom.

"Когда был первый вызов в сборную - это непередаваемые эмоции. Тебя вызывают в команду, где собраны лучшие украинские футболисты. Это большая гордость. Атмосфера в команде великолепная. Даже друзья говорят, что это видно со стороны. Все делают одно дело и идут к одной цели. Заводилы? Зинченко, Ярмоленко и Коноплянка. Они любят посмеяться, разрядить атмосферу, друг над другом пошутить", - признался Караваев.

Отец футболиста также показал подарочные плакаты Караваева от болельщиков, его награды, футболки и поле, где Александр делал первые шаги в футболе.

В нынешнем сезоне УПЛ Караваев сыграл за "Динамо" 10 матчей и отдал один ассист. Также полузащитник помог сборной Украины досрочно выйти на Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.