Александрия прервала победную серию Шахтера в УПЛ

Обе команды завершали игру в неполных составах.

В 12-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал бронзового призера чемпионата "Александрию".

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Матч завершился вничью - 0:0.

В первом тайме "горняки" создали достаточно моментов для взятия ворот, но кураж поймал голкипер гостей Панькив. Дважды вратарь выигрывал дуэль у форварда дончан Мораеса, а также отразил удар Тете после паса в штрафную от Марлоса. Александрийцы ответили ударом Шастала головой, который невероятным образом парировал Пятов.

После перерыва ситуация не изменилась. "Шахтер" всеми силами шел вперед и регулярно наносил удары. Панькив справился с выстрелами Тайсона и Исмаили, а на 63-й минуте отразил очередную попытку Мораеса.

На 75-й минуте прямую красную получил Алан Патрик за неспортивное поведение. Гости также начали играть грубо, что привело к удалению Шастала за отмашку от соперника. В концовке Панькив вновь спас "Александрию" после удара от Кривцова и принес своей команде ничью против чемпиона Украины.

"Шахтер" - "Александрия" - 0:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораес

"Александрия": Панькив, Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьков, Гречишкин, Довгий, Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаев, 61), Шастал

Предупреждения: Тете, Степаненко, Хочолава - Гречишкин, Банада, Шастал, Бабогло, Довгий.

Удаления: Алан Патрик, 76 - Шастал, 84

"Александрия" набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Шахтер" прервал серию нынешнего сезона на внутренней арене из 11 побед подряд. "Горняки" были единственной командой в топ-10 лигах Европы, которая не теряла очки.

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