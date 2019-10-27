Десна разгромила Львов и вернулась на третье место в УПЛ

Черниговская команда уверенно разобралась с аутсайдером.

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги "Львов" принимал на своем поле черниговскую "Десну".

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Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Уже на первой минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал Денис Фаворов. Очень быстро "Десна" удвоила преимущество: Конопля прошел по флангу и прострелил в штрафную, откуда Хлебас нанес точный удар в дальний угол.

Еще до перерыва черниговцы фактически похоронили интригу: Калитвинцев отдал пас на Дегтярева в штрафную, а тот легко переиграл голкипера. На старте второго тайма Хлебас оформил дубль дальним ударом.

Львовяне на 60-й минуте сократили отставаниями усилиями Пернамбуко, но на большее хозяев не хватило. Кроме того, с 80-й минуты "Львов" играл в меньшинстве после удаления Ренана.

"Львов" - "Десна" - 1:4

Голы: Пернамбуко, 60 - Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Насонов, Приймак, Квасный (Богунов, 46), Пернамбуко, Алваро (Велвес, 89), Шина (Зубков, 61), Ренан

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Имереков, Западня, Д. Фаворов, Огиря (Ермаков, 87), Калитвинцев (Старенький, 78), А. Фаворов, Хлебас, Дегтярев (Картушов, 68)

Предупреждения: Алваро, Ренан, Богунов - Конопля, Картушов

Удаление: Ренан, 80 (вторая желтая)

"Десна" набрала 23 очка и вернулась на третье место в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" - восемь очков и предпоследнее место.

УНИАН ранее сообщал, что "Заря" разгромила "Ворсклу" в Запорожье.