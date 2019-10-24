Лига Европы: Александрия сыграла вничью во Франции

Бронзовый призер УПЛ сенсационно набрал очки в выездном матче против "Сент-Этьена".

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" во Франции играла против "Сент-Этьена".

Команды обменялись голами в дебюте встречи, причем оба забил защитник "Сент-Этьена" Габриэл Силва. Сперва он сильным ударом в дальний угол огорчил Юрия Панькива, но затем срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга.

Во втором тайме "Александрии" удалось не пропустить и сохранить ничейный результат.

Читайте такжеСент-Этьен - Александрия - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

После трех туров в активе у "Александрии" 2 очка, столько же и у "Сент-Этьена". В параллельном матче этой группы "Гент" и "Вольфсбург" сыграли вничью (2:2) и набрали по 5 очков.

"Сент-Этьен" - "Александрия" - 1:1

Голы: Габриэл Силва, 8 - Габриэл Силва, 13 (автогол)

"Сент-Этьен": Рюффье, Габриэл Силва, Колодзейчак, Салиба, Дебюши, Ахолу (Будебуз, 46), М’Вила, Юссуф, Амума, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90+3), Ковалец (Довгий, 82), Ситало

Свой следующий матч в Лиге Европы "Александрия" проведет 7 ноября, когда будет принимать "Сент-Этьен" во Львове.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Александрия" сыграла вничью с "Гентом", набрав свое первое очко в Лиге Европы.