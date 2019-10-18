Шахтер нанес унизительное поражение Колосу в УПЛ

"Горняки" открыли очередной тур Премьер-лиги победой.

11-й тур украинской Премьер-лиги открывал матч донецкого "Шахтера" и "Колоса".

Чемпион Украины праздновал победу со счетом 6:0.

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"Горняки" похоронили интригу еще до перерыва, поразив ворота соперника пять раз. Счет открыл Мораес в контратаке. В середине тайма Коноплянка сместился с левого фланга и нанес удар в дальний угол ворот.

Третий гол забил Додо после яркого прорыва через всю защиту "Колоса". Перед перерывом за две минуты дубль оформил Тайсон. Капитан дончан сначала нанес удар с линии штрафной после скидки от Тете, а затем получил передачу от Мораеса и нанес точный удар с острого угла.

Точку на 61-й минуте ударом в дальний угол поставил Мораес, который оформил дубль.

"Шахтер" - "Колос" - 6:0

Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45

Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46), Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72)

"Колос": Яшков, Сахневич, Рябов, Парамонов, Мигунов (Черноморец, 46), Милько, Ильин (Морозко, 46), Смирный, Волков, Костышин, Нехтий (Лысенко, 65)

Предупреждения: Сиприано, Бондарь, Маркос Антонио - Черноморец, Милько

"Шахтер" добыл 11-ю подряд победу в нынешнем сезоне и набрал 33 очка, возглавляя турнирную таблицу УПЛ. "Колос" идет шестым, набрав 14 очков.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" и "Ливерпуль" остаются единственными клубами без потерь в топ-10 лигах Европы.