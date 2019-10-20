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Болельщик с помощью футболистов украинского клуба сделал предложение девушке (фото)

10:59, 20 октября 2019
Футбол
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Команда ведет борьбу за выход в УПЛ / фото: metalist1925.com

Футболисты и тренерский штаб "Металлиста-1925" приняли участие в личном мероприятии одного из болельщиков клуба после матча 14-го тура Первой лиги против "Оболони-Бровар" (2:1).

Об этом сообщает Tribuna.com.

Фанат с помощью игроков и тренерского штаба во главе с Андреем Демченко сделал предложение своей девушке выйти за него замуж. Команда держала в руках баннер с надписью "Алена, выходи за мена". Девушка ответила согласием.

tribuna.com

После 14 туров "Металлист-1925" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидером является "Агробизнес", который опережает команду Демченко по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал, что сын Маркевича возглавил "Черноморец".

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Теги: #футбол