Болельщик с помощью футболистов украинского клуба сделал предложение девушке (фото)

Харьковский "Металлист-1925" помог фанату устроить личную жизнь.

Футболисты и тренерский штаб "Металлиста-1925" приняли участие в личном мероприятии одного из болельщиков клуба после матча 14-го тура Первой лиги против "Оболони-Бровар" (2:1).

Об этом сообщает Tribuna.com.

Фанат с помощью игроков и тренерского штаба во главе с Андреем Демченко сделал предложение своей девушке выйти за него замуж. Команда держала в руках баннер с надписью "Алена, выходи за мена". Девушка ответила согласием.

После 14 туров "Металлист-1925" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидером является "Агробизнес", который опережает команду Демченко по дополнительным показателям.

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