Сын Маркевича возглавил Черноморец

Клуб выступает в Первой лиге.

Новым главным тренером одесского "Черноморца" стал Остап Маркевич - сын бывшего наставника сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Первой лиге.

Детали сотрудничества не уточняются. Последним местом работы Остапа Маркевича был "Агробизнес", который он покинул на прошлой неделе из-за вмешательства руководства в его работу.

До этого 41-летний специалист работал в академии испанского "Вильярреала".

Одесситы по итогам прошлого сезона покинули УПЛ, а теперь находятся на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги, несмотря на задание вернуться в элиту.

УНИАН ранее сообщал, что футболисты клубов УПЛ поздравили с Днем защитника Украины.