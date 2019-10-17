"Самая настоящая война": футболист Мариуполя призвал не называть российскую агрессию в Украине "конфликтом"

Вратарь Рустам Худжамов считает, что некоторым украинцам "пора раздуплиться".

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов высказал свое мнение о войне на Донбассе.

Об этом Худжамов сказал в интервью Sport Arena TV.

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"У есть меня своя позиция, я ее придерживаюсь. В этом вопросе у меня нет качелей - а, может, все-таки Путин не плохой, а, может, плохой. Плохой, с*ка, плохой. Когда приехал в Мариуполь, стояли рекламные лайтбоксы с фотографиями парней, которые погибли при обороне города. Очень много молодых пацанов, наши ультрас воевали, я с ними общался. Каждый день убивают... Как это не плохой, как это не война, как это, бл*ть, "стороны конфликта" назвать?", - сказал Худжамов.

"Это самая настоящая война. Уже пора раздуплиться, что это война, а не говорить, что у нас есть стороны конфликта, это гражданская война или еще что-то. Какая гражданская война, если на днях мне попался ролик, как чудак в Госдуме России выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это гражданский конфликт? Да хрен там валялся", - добавил вратарь.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Кирилл Петров заявил, что украинцы и россияны никогда не были братьями.