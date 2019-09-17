"Никогда не были братьями": украинский футболист высказался о россиянах

Чемпион Европы U-19 Кирилл Петров рассказал, чем отличаются украинцы и россияне.

Полузащитник Кирилл Петров, который выступает за азербайджанский "Нефтчи", заявил, что никогда не считал россиян братьями для украинцев.

"Мы никогда не были там какими-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением и во многих аспектах. Они братьями никогда не были для меня", - сказал Петров для YouTube-канала "Бомбардир".

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Футболист отметил, что в Азербайджане его не считают русским:

"Пусть моя фамилия и Петров, не знаю, от какого деда она досталась. Меня здесь русским не считают. Называют "Кирило".

Футболист также отметил, что в Азербайджане россиян не любят:

"Русских в Азербайджане не любят. Как мне рассказывали, когда в 1991 году Россия хотела забрать Азербайджан, военные едва ли не танками давили людей, которые взявшись за руки, сформировали цепь. Но азербайджанцы отстояли свое право и свое государство".

По словам Петрова, россияне ведут себя более нагло, чем украинцы:

"В Азербайджан приезжает немало россиян, но они ведут себя не так, как мы. Мы более приветливые и спокойные, они - более наглые. Поэтому всегда так было, что мы вроде и похожи внешне, но очень разные на самом деле".

Напомним, Петров становился чемпионом Европы-2009 в сборной Украины U-19. За "Нефтчи" полузащитник выступает с 2017 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист Тарас Михалик помогал украинской армии, пока выступал в России.