"Впечатлен игрой": легендарный французский футболист похвалил Андрея Шевченко за работу в сборной Украины

Клод Макелеле посетил матч сборной Украины.

Бывший футболист сборной Франции, мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Клод Макелеле положительно отозвался о работе Андрея Шевченко во главе сборной Украины.

Француз посетил матч с Португалией (2:1) и дал комментарий сайту "Футбол 24".

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"Когда мы играли вместе с Шевой, он всегда был очень сфокусированным на тренировках и на игре. Он большой профессионал и имеет соответствующий менталитет. Сейчас я радуюсь за него. Он мой друг, мы встречаемся в Лондоне, общаемся. К тому же, он собрал мощный тренерский штаб, где есть специалисты из Италии, которые очень сильны в вопросах тактики.

В Украине очень хорошее поколение игроков. Я был вчера на матче против Португалии и был даже немного удивлен тем, как играла Украина. Очень рад тому, что украинские болельщики получили такой праздник. Обыграть Португалию - нелегкое дело", - отметил Макелеле.

При этом бывший полузащитник не верит, что украинцы способны победить Францию:

"У Франции сейчас замечательное поколение, много молодых игроков. И мы не имеем проблем со сменой генераций. И я думаю, что Франция все-таки обыграет Украину, если они встретятся. Потому что сборная Франции имеет менталитет победителей. Эта команда постоянно стремится побеждать.

Кто фаворит Евро-2020? Для меня это Франция. Но на таких турнирах ты никогда не можешь предсказать, что будет. Есть много сильных команд: Нидерланды, Германия, Англия, Бельгия, та же Португалия. Сейчас эти соревнования значительно более конкурентные".

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы. Заключительный матч квалификации команда проведет 17 ноября против Сербии на выезде, но турнирного значения он иметь уже не будет.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.