Футболист Барселоны шел из аэропорта пешком из-за каталонских протестов (фото)

Иван Ракитич не смог вызвать машину.

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прибыл в столицу Каталонии из расположения сборной Хорватии и был вынужден добираться до города пешком.

Об этом сообщает AS.

Люди заметили хорватского полузащитника, который с сумкой направлялся вдоль трассы из аэропорта в город. Причиной стали пробки, которые возникли из-за массовых протестов.

Люди протестуют после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас - 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Стоит отметить, что "Барселона" и Федерация футбола Каталонии поддержали политзаключенных и отменили все матчи, кроме игр клуба и национальной сборной.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси установил рекорд в чемпионате Испании.