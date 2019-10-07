Первый в XXI веке: Месси установил рекорд в чемпионате Испании

Аргентинский нападающий продолжает устанавливать невероятные достижения.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором нового рекорда в чемпионате Испании.

Как сообщает Twitter OptaJose, Месси стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось забить голы в шестнадцати подряд сезонах чемпионата Испании.

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Этот рекорд был установлен после того, как аргентинец отличился в матче восьмого тура испанской Ла Лиги против "Севильи", забив свой первый мяч в сезоне.

Свой первый гол в чемпионате Испании Месси забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете" в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Всего на счету 32-летнего аргентинца 420 голов в Ла Лиге.

Как сообщал УНИАН, в восьмом туре Ла Лиги "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 4:0.