УПЛ: Александрия дожала Карпаты

Бронзовый призер Премьер-лиги набрал три очка в родных стенах.

Десятый тур украинской Премьер-лиги завершил матч, в котором "Александрия" принимала львовские "Карпаты".

Хозяева сумели победить со счетом 2:1.

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В первом тайме самый опасный момент создали александрийцы: Шастал пробил в касание после прострела Гречишкина, а мяч попал в перекладину. Забить "Александрия" сумела уже на 50-й минуте, когда Гречишкин нанес мощный удар со штрафного в дальний угол ворот.

Довольно быстро "Карпаты" восстановили равновесие: Халл воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его под перекладину. В дальнейшем хозяева владели преимуществом и сумели его реализовать в последней десятиминутке, когда Безбородько подал во вратарскую на Бабогло, а защитник отправил мяч в ворота.

"Александрия" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 - Халл, 58

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецьков, Гречишкин, Запорожан, Довгий (Третьяков, 46), Задерака (Безбородько, 62), Ситало, Шастал (Бухал, 79)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс (Якимец, 88), Вакуленко, Халл, Дубинчак, Ди Франко, Вербный, Назарина, Лоренцен (Клец, 81), Бойчук (Понде, 85), Дженнингс

Предупреждения: Стецьков, Безбородько, Мирошниченко - Дубинчак, Вербный, Халл

"Александрия" набрала 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Карпаты" имеют восемь очков и идут девятыми.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" разгромило "Колос" в поединке с двумя удалениями.