Динамо разгромило Колос в матче с двумя удалениями и тремя пенальти

Киевляне забили четыре гола во втором тайме.

В десятом туре украинской Премьер-лиги "Колос" принимал киевское "Динамо".

Гости сумели одержать скандальную победу со счетом 4:0.

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Первый тайм прошел с минимумом моментов, а самое интересное началось после перерыва. На 49-й минуте поле покинул полузащитник "Динамо" Шепелев, который получил вторую желтую.

Через несколько минут Максименко оказался на линии ворот и отразил удар динамовца лицом, но арбитр увидел в этом эпизоде игру рукой, удалил игрока "Колоса" и назначил пенальти - наказание реализовал Цыганков.

На 66-й минуте киевляне удвоили преимущество: Беседин вышел на свидание с вратарем после паса Кадара и переиграл Волынца. Позже арбитр назначил второй пенальти в ворота "Колоса" за фол на Цыганкове. Виктор не сумел реализовать 11-метровый - голкипер достал мяч. Чуть позже Беседин оформил дубль, когда пробросил мяч на ход и нанес удар с правого угла вратарской - 3:0.

В добавленное время судья назначил третий пенальти за фол против Беседина. К точке подошел Вербич, который переиграл голкипера и установил окончательный счет.

"Колос" - "Динамо" - 0:4

Голы: Цыганков, 56 (с пенальти), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (с пенальти)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько, Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61), Нехтий (Кожушко, 73)

"Динамо": Бущан, Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75), Гармаш, Сидорчук, Шепелев, Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57)

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов - Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь)

На 49-й минуте был удален Владимир Шепелев ("Динамо") (повторное предупреждение)

На 54-й минуте был удален Максим Максименко ("Колос") (грубое нарушение правил)

"Динамо" набрало 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 10 пунктов. "Колос" идет шестым, набрав 14 пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" на выезде.