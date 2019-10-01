Шахтер на последних секундах вырвал победу у Аталанты в Лиге чемпионов

"Горянки" добыли первые очки в нынешнем розыгрыше турнира.

1 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и донецким "Шахтером".

Чемпион Украины праздновал победу со счетом 2:1.

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Итальянцы с первых минут постарались захватить преимущество и уже на 14-й минуте заработали пенальти. Иличич упал после контакта с ногой Кривцова, арбитр воспользовался помощью VAR и все-таки назначил 11-метровый. Однако Пятов отразил удар Иличича с точки.

Хозяева все-таки сумели забить на 28-й минуте, когда после фланговой подачи Пятов покинул ворота, но не дотянулся до мяча, а Сапата нанес точный удар головой.

"Шахтер" не растерялся и уже к перерыву сумел сравнять счет. Мораес получил тонкий пас от Алана Патрика, вышел один на один с вратарем, обошел его и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме команды боролись на равных и создали ряд опасных моментов, но забить никому так и не удалось. Сапата простил "горняков" после прострела с фланга, а после дальнего удара от украинца Малиновского мяч прошел рядом со штангой. У "Шахтера" опасно пробивал Степаненко, но Голлини отразил удар.

В самой концовке итальянцы убежали в контратаку, которую ударом из пределов штрафной завершал Гомес, но Пятов спас дончан. Развязка случилась на последних секундах: Додо получил мяч на фланге, сместился к центру и отдал пас на Соломона - хавбек "горняков" уложил на газон защитника с вратарем и отправил мяч в сетку.

"Аталанта" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90+4

"Аталанта": Голлини, Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань (Госенс, 57), Иличич (Малиновский, 57), Гомес, Сапата

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69), Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат - Иличич, Де Роон, Толои, Малиновский

"Шахтер" набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, тогда как "Аталанта" потерпела второе подряд поражение и остается на дне группы C.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" сыграл с "Аталантой" вничью в Юношеской лиге УЕФА.