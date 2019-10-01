"Хочу выйти на Евро-2020": Шевченко не планирует покидать сборную Украины ради Милана

Главный тренер прокомментировал слухи вокруг своей персоны.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко опроверг информацию о том, что во время посещения матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер" он проведет переговоры с руководством "Милана".

Специалиста цитирует Football Italia.

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"Я люблю "Милан", но клуб не связывался со мной, а я на профессиональном уровне не думаю про "Милан". Я тренирую сборную Украины, а все мои усилия сосредоточены на родной стране. Хочу выйти на Евро-2020 со своими футболистами.

Сейчас я прилетел в Милан, но только для того, чтобы посмотреть на действия украинцев на поле, а после игры я пойду ужинать с моими миланскими друзьями. Это будет просто общение", - заявил Шевченко.

Под руководством Марко Джампаоло в текущем сезоне "Милан" потерпел четыре поражения в шести матчах чемпионата Италии и в Серии А занимает лишь 16-е место. Если тренер не сможет исправить ситуацию в ближайших матчах, то наверняка будет отправлен в отставку.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством команда лидирует в своей отборочной группе на Евро-2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Интер" и "Милан" представили два проекта нового совместного стадиона.