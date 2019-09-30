"Не видел развития в других клубах": Малиновский объяснил, почему решил переехать в Италию (видео)

Полузащитник не жалеет о своем решении.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про свою адаптацию в составе итальянской "Аталанты".

Игрок дал интервью программе "Профутбол".

"Такого чувства, будто я звезда, нет. Я перешел в новый клуб, где мне есть, что доказывать. Еще предстоит много работы. Я не видел развития в других клубах, которые меня хотели. Основанный на физических данных футбол, длинные передачи, фланги... А хотелось перейти в команду, которая играет в хороший футбол, в которой ты будешь прогрессировать.

Многие футболисты в Италии начинают играть только через год после своего перехода. Они адаптируются, учат язык, приходит какое-то понимание игры команды. Я провожу много тактических занятий с помощниками главного тренера. Они рассказывают о требованиях к той или иной позиции. Стараюсь максимально впитывать информацию", - заявил Малиновский.

Также плеймейкер отметил сложность тренировок под руководством Джампьеро Гасперини:

"Ты никогда не знаешь, сколько будет длиться тренировка у Джанпьеро Гасперини, не знаешь, чем мы на ней будем заниматься. Когда занятие заканчивается, ты чувствуешь, что уже все - ты максимально устал и ничего больше не можешь сделать. Но после этого всегда следует еще какая-то беговая работа, спринты, рывки, и ты уже делаешь эту работу, переступая через себя".

В нынешнем сезоне Серии А 26-летний Малиновский провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

УНИАН ранее сообщал, что "Милан" рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера.