Милан рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера

Главный тренер сборной Украины - основной вариант для итальянского клуба.

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Команда потерпела третье подряд поражение, уступив в рамках Серии А "Фиорентине" дома - 1:3.

Руководство клуба задумалось об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло. Это может произойти либо сейчас, либо в случае еще одной неудачи.

Именно Шевченко является основным кандидатом на пост главного тренера, однако стороны пока не вели переговоры.

После шести туров "Милан" набрал шесть очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год и в сезоне 2008/09, став победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча".

УНИАН ранее сообщал, что знаменитый футболист вспомнил период карьеры Шевченко в Челси.