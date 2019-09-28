Украинский форвард Зозуля забил первый гол в Испании в нынешнем сезоне (видео)

Команда украинца при этом не сумела победить.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отличился голом и результативной передачей в поединке восьмого тура испанской Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Лас-Пальмаса".

Украинец вышел в стартовом составе и забил на 86-й минуте ударом головой. Спустя восемь минут он отдал результативную передачу.

Гол Зозули на 0:55, ассист - на 1:07.

"Альбасете" при этом не удалось избежать поражения со счетом 2:3. Зозуля отличился первыми результативными действиями в нынешнем сезоне. Всего он провел семь поединков, а "Альбасете" идет на пятом месте в Сегунде.

Напомним, Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. На счету нападающего 21 гол в 74 матчах за клуб.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля продлил контракт с испанским клубом.