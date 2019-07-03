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Украинский форвард Зозуля определился с местом продолжения карьеры (фото)

13:22, 03 июля 2019
Футбол
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Роман Зозуля остается в Альбасете / фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD

Об этом сообщает пресс-служба "Альбасете".

Новое соглашение украинца рассчитано на два сезона - до 2021 года.

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"Роман заслужил любовь этого города и болельщиков команды. Он тот футболист, который сохранит высокий уровень конкурентоспособности, будет и дальше бороться и добиваться успеха в нападении нашей команды", - отметил спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес.

Напомним, Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. На счету нападающего 20 голов в 67 матчах за клуб.

По итогам прошлого сезона "Альбасете" не удалось повыситься в классе - клуб продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучший игрок "Карпат" продолжит карьеру в Испании.

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Теги: #Роман Зозуля