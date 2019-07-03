Украинский форвард Зозуля определился с местом продолжения карьеры (фото)

Украинский нападающий продлил контракт с испанским "Альбасете".

Нападающий Роман Зозуля продлил контракт с испанским клубом "Альбасете".

Об этом сообщает пресс-служба "Альбасете".

Новое соглашение украинца рассчитано на два сезона - до 2021 года.

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"Роман заслужил любовь этого города и болельщиков команды. Он тот футболист, который сохранит высокий уровень конкурентоспособности, будет и дальше бороться и добиваться успеха в нападении нашей команды", - отметил спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес.

Напомним, Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. На счету нападающего 20 голов в 67 матчах за клуб.

По итогам прошлого сезона "Альбасете" не удалось повыситься в классе - клуб продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

🤝 | Zozulia sigue siendo del Alba.



El delantero ucraniano renueva su contrato y defenderá nuestro escudo hasta junio de 2021.https://t.co/eFzOBZEVfT#Zozulia2021pic.twitter.com/HhRJ8t8krA — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 июля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучший игрок "Карпат" продолжит карьеру в Испании.