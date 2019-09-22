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Спас пустые ворота: египетский голкипер совершил фантастический сэйв (видео)

14:24, 22 сентября 2019
Футбол
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Махмуд Гад сперва выбил мяч головой, а затем спас ворота / sportbible.com

На 31-й минуте матча Гад сперва выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч в падении головой. Голкипер выбил прямо на соперника, который без раздумий нанес удар по пустым воротам. Гад совершил рывок к своим владениям и в эффектном прыжке по-волейбольному отразил удар - мяч полетел над перекладиной.

Героический сэйв вратаря в итоге, правда, не особо помог его команде, которая проиграла со счетом 0:4.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нидерландский футболист допустил невероятный промах.

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Теги: #футбол#вратарь