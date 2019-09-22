Спас пустые ворота: египетский голкипер совершил фантастический сэйв (видео)

Махмуд Гад в прыжке по-волейбольному выбил мяч, который летел в сетку.

Вратарь клуба ЕНППИ Махмуд Гад совершил яркий сэйв в матче первого тура чемпионата Египта против "Пирамидс".

На 31-й минуте матча Гад сперва выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч в падении головой. Голкипер выбил прямо на соперника, который без раздумий нанес удар по пустым воротам. Гад совершил рывок к своим владениям и в эффектном прыжке по-волейбольному отразил удар - мяч полетел над перекладиной.

Героический сэйв вратаря в итоге, правда, не особо помог его команде, которая проиграла со счетом 0:4.

يا الله 😍👏🔥

تألق من حارس إنبي محمود جاد 👇 pic.twitter.com/dhVuLWPlCc — عمرو غالي (@Amr_Ghaly) 21 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нидерландский футболист допустил невероятный промах.