"Не голосовал за Месси": ФИФА уличили в фальсификации результатов премии The Best

Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос Лео Месси.

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не принимал участия в голосовании по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА и не отдавал свой голос за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В официальных итогах голосования, опубликованных ФИФА, указано, что Баррера поставил на первое место Месси, на второе - форварда "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Читайте такжеМесси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА (фото)

В своем аккаунте в Twitter Баррера написал: "Не голосовал за награду The Best-2019. Информация о моем голосе - ложная".

В комментарии для libertaddigital.com Баррера дополнительно разъяснил ситуацию:

"Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов сборных, которые выбрали Месси, учитывая то, что в этом году я не голосовал. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал и проголосовать не мог. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я не мог проголосовать?".

Напомним, Месси в итоге стал обладателем награды ФИФА The Best, опередив Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду.

УНИАН ранее также сообщал о том, как голосовали за лучшего игрока мира представители сборной Украины Андрей Шевченко и Андрей Пятов.