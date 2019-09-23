"Снятся кошмары": бывший легионер Динамо вспомнил работу под руководством Михайличенко (видео)

Тренер киевлян предпочитает давать игрокам серьезную физическую нагрузку.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Латвии Марис Верпаковскис вспомнил период выступлений за украинскую команду, когда ее тренировал Алексей Михайличенко в сезоне-2003/04.

39-летний латвиец дал интервью программе "Профутбол".

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"Когда я играл при Михайличенко, то чувствовал полное доверие от него. Больше всего он требовал черновой работы от нападающих. Нужно было много бегать и помогать команде. Все должны были участвовать в отборе и прессинге. При этом надо было еще играть впереди и забивать голы", - отметил Верпаковскис.

Бывший нападающий отметил, что у Михайличенко были очень тяжелые сборы:

"Мы, насколько я помню, все тренировки проводили с мячами. Но на предсезонных сборах очень много бегали. Была очень большая нагрузка, до блевоты. Эту подготовку было очень трудно пройти. Она до сих пор мне в кошмарах снится. Но потом в сезоне я чувствовал себя очень хорошо. Тогда был в лучшей форме в карьере".

Алексей Михайличенко минувшим летом вновь возглавил "Динамо" после отставки Александра Хацкевича.

Верпаковскис выступал за "Динамо" с 2003 по 2007 год. Вместе с киевлянами он один раз выиграл чемпионат Украины и дважды становился победителем Кубка Украины.

УНИАН ранее сообщал, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком восьмого тура УПЛ.