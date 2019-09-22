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Бильярдным ударом: гол Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Манчестер Юнайтед (видео)

18:07, 22 сентября 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Украинец вышел в стартовом составе, а на 44-й минуте воспользовался передачей партнера и вторым касанием отправил мяч точно в нижний угол ворот. Это второй мяч Ярмоленко в нынешнем сезоне.

В концовке "Вест Хэм" забил еще один мяч и оформил итоговую победу со счетом 2:0. 

"Молотобойцы" набрали 11 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. МЮ имеет в активе восемь очков и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи.

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Теги: #футбол#Манчестер Юнайтед#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм