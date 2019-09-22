Бильярдным ударом: гол Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Манчестер Юнайтед (видео)

Украинец стал одним из героев матча.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед" в шестом туре английской Премьер-лиги.

Украинец вышел в стартовом составе, а на 44-й минуте воспользовался передачей партнера и вторым касанием отправил мяч точно в нижний угол ворот. Это второй мяч Ярмоленко в нынешнем сезоне.

В концовке "Вест Хэм" забил еще один мяч и оформил итоговую победу со счетом 2:0.

"Молотобойцы" набрали 11 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. МЮ имеет в активе восемь очков и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи.