Фанаты Црвены Звезды привезли флаг "ДНР" на матч с Баварией (фото)
14:55, 20 сентября 2019Футбол
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Сербские ультрас развернули флаг в Мюнхене.
Фанаты сербского клуба поддерживают политику России / фото: uefa.com
Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали "ДНР" во время визита в Мюнхен на поединок с "Баварией" в Лиге чемпионов.
Фото опубликовано на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Сербские болельщики развернули флаг так называемой "ДНР" в Мюнхене.
facebook.com/troublemakers.ua
Это уже не первый подобный случай с участием сербов. Фанаты из Белграда ранее вывешивали баннеры и флаги в поддержку самопровозглашенных республик на домашних поединках, а также на игре со "Спартаком" в Москве.
Стоит отметить, что УАФ не будет продавать билеты на выездной матч сборной Украины против Сербии в отборе на Евро-2020 17 ноября в целях безопасности.
УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.
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