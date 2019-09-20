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Фанаты Црвены Звезды привезли флаг "ДНР" на матч с Баварией (фото)

14:55, 20 сентября 2019
Футбол
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Фото опубликовано на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Сербские болельщики развернули флаг так называемой "ДНР" в Мюнхене.

facebook.com/troublemakers.ua

Это уже не первый подобный случай с участием сербов. Фанаты из Белграда ранее вывешивали баннеры и флаги в поддержку самопровозглашенных республик на домашних поединках, а также на игре со "Спартаком" в Москве.

Стоит отметить, что УАФ не будет продавать билеты на выездной матч сборной Украины против Сербии в отборе на Евро-2020 17 ноября в целях безопасности.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.

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Теги: #футбол#ДНР