Фанаты Црвены Звезды привезли флаг "ДНР" на матч с Баварией (фото)

Сербские ультрас развернули флаг в Мюнхене.

Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали "ДНР" во время визита в Мюнхен на поединок с "Баварией" в Лиге чемпионов.

Фото опубликовано на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Сербские болельщики развернули флаг так называемой "ДНР" в Мюнхене.

Это уже не первый подобный случай с участием сербов. Фанаты из Белграда ранее вывешивали баннеры и флаги в поддержку самопровозглашенных республик на домашних поединках, а также на игре со "Спартаком" в Москве.

Стоит отметить, что УАФ не будет продавать билеты на выездной матч сборной Украины против Сербии в отборе на Евро-2020 17 ноября в целях безопасности.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.