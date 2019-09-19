Александрия с поражения дебютировала на групповой стадии Лиги Европы

Представитель Украины в Германии уступил "Вольфсбургу".

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" стартовала на групповом этапе Лиги Европы с поражения от "Вольфсбурга".

Александрийцы проводили первый в истории клуба матч на групповой стадии еврокубков.

"Александрия" довольно смело начала матч, но в середине тайма пропустила дважды. Сперва после ошибки Юрия Панькива, который не справился с не самым сложным дальним ударом Максимилиана Арнольда. А через четыре минуты экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди удвоил преимущество хозяев красивым ударом с острого угла.

На 66-й минуте "Александрия" сумела отыграть один мяч - Евгений Банада замкнул подачу со штрафного. Но уже через минуту "Вольфсбург" вернул себе перевес в два мяча - Йосип Брекало замкнул передачу партнера из пределов вратарской.

Счет мог стать и более крупным - Артем Ситало едва не срезал мяч в собственные ворота, но спасла перекладина.

"Вольфсбург" - "Александрия" - 3:1

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67 - Банада, 66

"Вольфсбург": Перван, Тиссеран (Брума, 70), Гилавоги, Кнохе, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Мбабу, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст, Мехмеди (Штеффен, 86).

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 46), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Лучкевич (Протасов, 81), Ситало

Во втором туре группового этапа ЛЕ "Александрия" 3 октября будет принимать "Гент".

УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" в стартовом матче Лиги Европы обыграло "Мальме".