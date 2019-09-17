Лидер Шахтера Тайсон готовится к матчу против Ман Сити с защитой для головы (фото)

Пока неизвестно, сможет ли капитан Шахтера принять участие в матче Лиги чемпионов.

Капитан "Шахтера" Тайсон провел тренировку в общей группе перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Бразилец, который получил травму головы в матче УПЛ против "Зари", тренировался со специальной защитной повязкой.

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Как сообщает официальный сайт "горняков", главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру позже прояснит, сможет ли Тайсон принять участие в игре с "Ман Сити".

Сам бразилец выразил надежду, что сможет выйти на поле.

"Хочу успокоить всех и поблагодарить вас за сообщения, которые я получил в эти дни. У меня был обморок и припадок из-за сильного удара в матче с "Зарей". Я уже на 100% тренируюсь, надеюсь, что смогу сыграть против "Ман Сити" в Лиге чемпионов", - сказал Тайсон, передает extra.globo.com.

Отметим, что у Тайсона было диагностировано сотрясение мозга.

Как сообщал УНИАН, в матче против "Зари" "Шахтер" одержал волевую победу.