Известный бельгийский футболист пропустил свой прощальный матч из-за травмы (видео)

Венсан Компани не сумел принять участие в прощальном матче за "Манчестер Сити".

На "Этихад Стэдиум" в Манчестере прошел прощальный матч Венсана Компани в "Манчестер Сити", в котором бывшие и нынешние звезды "горожан" встречались с экс-звездами АПЛ.

Компани пропустил этот матч из-за травмы задней поверхности бедра. "Типичный я", - пошутил перед игрой бельгиец.

В составе звезд "Ман Сити" на поле выходили Джо Харт, Марио Балотелли, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Крейг Беллами, Пабло Сабалета, Самир Насри, Шон Райт-Филиппс и другие.

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За звезд АПЛ играли Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Сеск Фабрегас, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Робин ван Перси и другие.

"Горожан" тренировал Пеп Гвардиола, звезд АПЛ - Роберто Мартинес из сборной Бельгии.

Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2. У "Сити" забили Мартин Петров и Бенджамин Мварувари, а у звезд АПЛ - Робби Кин и Робин ван Перси.

Все вырученные на этом матче деньги направят в благотворительный фонд, созданный Компани для помощи бездомным Манчестера.

Напомним, Компани провел в "Манчестер Сити" одиннадцать сезонов и выиграл с клубом двенадцать трофеев, однако неоднократно находился в лазарете команды. На данный момент бельгиец является играющим тренером "Андерлехта".

Видео было опубликовано на официальном канале "Ман Сити" в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что камерунский экс-нападающий Самюэль Это'О завершил карьеру.