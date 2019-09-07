Экс-форвард Барселоны и Интера Это'О объявил о завершении карьеры

Камерунец завершал выступления на профессиональном уровне в Катаре.

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это'О объявил о завершении карьеры в 38 лет.

Об этом камерунец сообщил в Instagram.

"Это конец. Вперед к новому вызову. Спасибо всем большое за любовь", - написал Это'О.

За свою долгую карьеру Это'О поиграл за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК", за который выступал в прошлом сезоне.

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Камерунец трижды становился победителем Лиги чемпионов (два раза с "Барселоной", один - с "Интером"), чемпионата Испании (трижды), чемпионата Италии и обладателем ряда других трофеев.

В сборной Камеруна Это'О забил 56 голов в 118 матчах, дважды выиграл Кубок африканских наций и один раз - Олимпиаду.

УНИАН ранее также сообщал о том, что карьеру завершил экс-футболист сборной Англии Эшли Коул.