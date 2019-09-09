"Был серьезный интерес": форвард сборной Украины Яремчук рассказал, почему не смог перейти в Рому (видео)

Бельгийский "Гент" хотел выручить за украинца "заоблачную" сумму.

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о том, что летом в его услугах была заинтересована итальянская "Рома".

Об этом Яремчук сказал в интервью программе "Профутбол".

"По поводу "Ромы" - был серьезный интерес с их стороны, но в какой-то момент все остановилось. Они вышли на "Гент", общались, но разговор закончился. "Гент" начал озвучивать заоблачные цены. Я таких денег не стою, если реально смотреть на вещи", - сказал Яремчук.

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При этом форвард отметил, что хотел бы попробовать свои силы в "Роме":

"Мне бы очень хотелось поехать в такую команду. Я знаю, что там Джеко - основной нападающий... Но тот же Зинченко в "Манчестер Сити" тренируется и растет рядом с такими футболистами. Он мне сказал, что если есть возможность, то нужно ехать, цепляться. А как по-другому - никто тебе не скажет, что ты на 100% будешь играть в таком великом клубе. Я был готов".

По данным "Профутбол", "Гент" хотел за Яремчука 20 миллионов евро.

Яремчук также рассказал об интересе со стороны "Галатасарая":

"По поводу интереса "Галатасарая" - не было никаких официальных бумаг, они напрямую вели переговоры. Как я понял, меня рассматривали на замену кому-то, если не получится какой-то трансфер. Как мне сказали, я был в списке, но не приоритетным вариантом".

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Гент" не хотел продавать Яремчука.