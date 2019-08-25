В бельгийском клубе отреагировали на слухи о возможном переходе форварда сборной Украины в Рому

"Гент" не планирует продавать футболиста.

Бельгийский "Гент" не собирается продавать нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

Об этом сообщил Twitter-аккаунт Teleradiostereo 92.7.

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Источник процитировал технического директора клуба Мишеля Луваджи, который в ответ на слухи о возможном переезде игрока в Италию отметил, что "клуб не собирается продавать Яремчука".

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Яремчук входит в сферу интересов "Ромы", которая уже начала переговоры о переходе футболиста.

На старте нового сезона украинский форвард демонстрирует потрясающую результативность. В восьми матчах за "Гент" Яремчук забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-вратарь "Реала" оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина.