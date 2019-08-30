"Показали украинский характер": Cкрипник доволен Зарей, несмотря на вылет из Лиги Европы

Cпециалист признался, что получает удовольствие от работы.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился эмоциями после ничейного результата ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы против "Эспаньола" (2:2) в Запорожье.

Наставника цитирует пресс-служба луганчан.

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"Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду. Это действительно было круто - играть при таких трибунах. И в то же время хочется принести извинения, что мы, может быть, не оправдали таких больших надежд. Но я не могу бросить камень в сторону моей команды, она сегодня все силы отдала на поле, и я ей поблагодарил после игры.

Этот запал, который сегодня был у моей команды, не первый тайм, как это было в Испании, а почти всю игру - вот это хочется опять увидеть. Хочется завтра прийти на работу опять с этими ребятами, общаться, работать. В последнее время это действительно хорошая команда. У нас одна семья, и это дорогого стоит для меня лично. Потому что я за этим и приходил, за этими эмоциями. Потому что я знаю наш характер украинский, сегодня мы его показали", - отметил Скрипник.

Тренер также доволен, что команда боролась до последнего:

"При всем уважении к нашему сопернику, те молодые ребята, которые сегодня вышли, не испугались, играли на выигрыш. Ошибки - они везде есть и всегда будут. Главное - как эти ошибки исправлять, показывать реакцию. Думаю, что мы сделали шаг вперед в нашем развитии, и у нас еще много времени, надеюсь, есть для того, чтобы команду улучшить, сделать ее, и обыграться, и играть такие игры как можно чаще".

Первую игру "Эспаньол" выиграл со счетом 3:1, благодаря чему испанцы вышли в групповой раунд Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" получил соперников по группе в Лиге чемпионов.