Украинец Петряк забил дебютный гол после скандального трансфера в Венгрии (видео)

Полузащитник помог "Фехервару" победить.

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк отметился дебютным голом в составе венгерского "Фехервара".

Украинец забил гол на 61-й минуте выездного поединка с "Пакшем", завершив комбинацию ударом в нижний угол ворот.

Команда хавбека сумела в итоге победить со счетом 2:0. "Фехервар" выиграл все четыре стартовых поединка нового сезона чемпионата Венгрии и лидирует в турнирной таблице.

Напомним, "Фехервар", который в прошлом назывался "МОЛ-Види", выкупил контракт украинца у донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Ференцварош" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.

Переход игрока в стан злейшего врага стал громким скандалом в Венгрии. Петряк был даже лишен золотой медали за победу в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал, что итальянская "Рома" заинтересовалась форвардом сборной Украины.