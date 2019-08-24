Итальянская Рома заинтересовалась форвардом сборной Украины
09:31, 24 августа 2019Футбол
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Команда Паулу Фонсеки хочет подписать Романа Яремчука.
Роман Яремчук выступает за Гент с 2017 года / фото: twitter.com/KAAGent
Итальянская "Рома" заинтересована в подписании форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.
Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.
"Рома", которая хочет усилить атаку, уже ведет переговоры о трансфере украинца.
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Ранее Яремчук также попал в список интересов другого римского клуба - "Лацио".
Стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt, составляет 3,8 миллиона евро.
На старте нового сезона украинский форвард демонстрирует потрясающую результативность. В восьми матчах за "Гент" Яремчук забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-вратарь "Реала" оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина.
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