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Итальянская Рома заинтересовалась форвардом сборной Украины

09:31, 24 августа 2019
Футбол
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Роман Яремчук выступает за Гент с 2017 года / фото: twitter.com/KAAGent

Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.

"Рома", которая хочет усилить атаку, уже ведет переговоры о трансфере украинца.

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Ранее Яремчук также попал в список интересов другого римского клуба - "Лацио".

Стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt, составляет 3,8 миллиона евро.

На старте нового сезона украинский форвард демонстрирует потрясающую результативность. В восьми матчах за "Гент" Яремчук забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-вратарь "Реала" оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина.

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Теги: #трансферы#Рома#Роман Яремчук