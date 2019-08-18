Титулованный экс-футболист сборной Англии завершил карьеру

Эшли Коул является одним из лидеров по количеству матчей в составе английской сборной.

Знаменитый английский защитник Эшли Коул объявил о завершении карьеры в 38 лет.

Слова Коула приводит Sky Sports.

"Тщательно взвесив все, понял, что пришло время повесить бутсы на гвоздь и начать новую главу, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью. Я исполнил свою мечту и теперь смотрю в будущее", - сказал Коул.

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По ходу своей карьеры Коул выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси", "Рому", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби", который покинул в июне.

В составе "Арсенала" Коул дважды становился чемпионом Англии, а с "Челси" по разу выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также на счету защитника семь побед в Кубке Англии, две - в Суперкубке Англии и одна - в Кубке английской лиги.

За сборную Англии Коул провел 107 матчей и занимает шестое место в списке игроков с наибольшим количеством поединков в составе "Трех Львов".

УНИАН ранее также сообщал о том, что карьеру футболиста завершил лучший игрок ЧМ-2010 Диего Форлан.